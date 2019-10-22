Анкара считает ошибкой перевода слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, «он не мог сделать такого безответственного заявления».

Как передает РИА Новости, об этом заявил посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает «мир войне».

«Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления», — сказал он на пресс-конференции в Ташкенте.

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