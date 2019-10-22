На Закарпатье маленькая собака спасла своего хозяина, который потерял сознание в лесу. Она сильно лаяла и не отходила от него, пока к мужчине не подоспела подмога, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Инцидент произошел в воскресенье, 20 октября. Главный специалист Савеловского районного отдела ГСЧС в Закарпатской области Антон Тарасов вместе со своими детьми пошел в лес собирать грибы около села Дусино, но в один момент он услышал пронзительный лай и странный звук неподалеку.

Когда спасатель пошел на звук, то обнаружил лежащего на земле без сознания мужчину и маленькую собаку, которая бегала рядом и пронзительно завывала.

Тарасов вызвал своих коллег и медиков из ближайшего города. До их приезда спасатель оказал мужчине доврачебную помощь и привел его в чувство. Потерпевшего госпитализировали и в настоящее время он находится в стабильном состоянии.

В ГСЧС отметили, что все это время верный пес не отходил от хозяина и всячески пытался помочь, чтобы он поднялся.

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