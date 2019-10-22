В зимбабвийском национальном парке Хванге за последние два месяца умерли по меньшей мере 55 слонов от голода и сильной засухи. Об этом сообщает Би-Би-Си.

«Ситуация ужасная. Слоны умирают от голода, и это большая проблема», — сказал представитель зимбабвийского национального парка Тинаше Фараво.

Сообщалось, что некоторые из слонов были найдены в радиусе 50 метров от водоемов, что говорит о том, что они умерли, так и не добравшись до них.

По словам Фараво, национальный парк не получает государственного финансирования и может вмещать 15 тыс. слонов, тогда как фактическое их количество намного больше – 50 тыс. Такая ситуация заставила животных покинуть парк и самостоятельно отправиться на поиски пищи и воды.

Засуха привела к значительному снижению урожайности в Зимбабве, в результате чего треть населения столкнулась с острым дефицитом продовольствия в условиях продолжающегося экономического кризиса.



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