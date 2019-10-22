Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо в понедельник одержала победу на парламентских выборах, но не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны — Палате общин. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было 170 мандатов, но до заветной цели им не хватило победы в 14 избирательных округах.

Согласно последним данным национальной избирательной комиссии, либералы одержали верх в 156 из 338 избирательных округов — 33,0% голосов избирателей. Консервативная партия получила поддержку в 122 округах (34,5%). Третье место занял «Квебекский блок», победивший в 32 округах (7,9%), затем следуют Новая демократическая партия (победа в 24 округах, 15,9%) и Партия «зеленых» Канады (победа в трех округах, 6,4%). Народная партия Канады по итогам выборов лишилась единственного мандата в парламенте, он достался независимому кандидату.

На данный момент обработаны почти 97% бюллетеней. Явка пока оценивается в 62,8%, но она не учитывает избирателей, зарегистрировавшихся в день голосования. Правом голоса в Канаде обладают 27,4 млн человек.

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