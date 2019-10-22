Американский президент Дональд Трамп сравнил в понедельник Турцию, начавшую в Сирию военную операцию, и курдов с дерущимися во дворе детьми, которых разнимают Соединенные Штаты.

В интервью телеканалу Fox News он рассказал о договоренностях о приостановке турецкой военной операции, которые были достигнуты на минувшей неделе. «Пришло время вернуть наших солдат домой. Я не знаю, пошла бы [в итоге] Турция на то, что она сейчас сделала, и прекратила бы огонь. И я не знаю, ушли бы [в итоге] курды [без помощи США]. Это словно двое детей, дерущихся на детской площадке. Ты позволяешь им подраться в течение минуты, а потом разнимаешь их», — сказал американский лидер.

«Было довольно просто достичь сделки», — добавил он.

Minval.az