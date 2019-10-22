Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил госсекретарь Майк Помпео, которого цитирует РБК со ссылкой на CNBC.

«Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, <…> президент Трамп полностью готов их предпринять», — сказал он.

При этом Помпео отказался конкретно указать, какие именно действия Анкары приведут к военному ответу со стороны США. Он пояснил, что не хочет мешать «президентскому решению о том, взять ли на себя грандиозное обязательство использовать американскую военную мощь».

Minval.az