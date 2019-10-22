Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие выборы в США. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

«Сейчас мы видим, как Россия, Иран и Китай используют все более изощренную тактику для вмешательства в выборы», — сказал основатель соцсети.

Он подчеркнул, что Facebook удастся обеспечить необходимую защиту от вмешательства, так как компания смогла предотвратить попытки оказать влияние на выборы в различных странах, в том числе во Франции, Германии, Мексики, Индии и Бразилии.

21 октября компания объявила, что заблокировала четыре сети аккаунтов и групп в Facebook и Instargram, которые была вовлечены в «скоординированное неавторизованное поведение». Три из них имели иранское происхождение, одна — российское, уточняет «Дождь».

В сообщении говорится об удалении 50 фейковых страниц в инстаграме и одной в фейсбуке, на которых публиковались сообщении об экологических проблемах, консерватизме и либерализме, выборах президента США 2020 года, расовых проблемах и проблемах ЛГБТ. По данным Facebook, эти аккаунты могут быть связаны с Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»).

В марте 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер объявил, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в США 2016 года с помощью «фабрики троллей». В феврале прошлого года власти США предъявили обвинение 13 россиянам и Агентству интернет-исследований по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с «фабрикой троллей». Против них также ввели санкции.

Minval.az