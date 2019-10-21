Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не хочет, чтобы его страна вела войну с кем бы то ни было, но при этом — готов жестко ответить Ирану, если в этом будет необходимость.

«Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде», — предупредил он, общаясь с журналистами в Вашингтоне.

Он заверил, что не хочет войн в мире. «Однако может так случиться, что нам придется воевать», — предупредил он (цитата по «Интерфаксу»).

Говоря о том, как можно повлиять на страны, не применяя оружия, Трамп напомнил о способности США оказывать мощное воздействие на экономики других государств.

Президент объяснил, что не хочет втягивать США в войны, так как возвращение военных США домой из далеких стран — одно из его ключевых предвыборных обещаний.

«Одна из самых ужасных вещей, которые мне приходится делать — это писать письма родителям (погибших военнослужащих)», — рассказал Трамп. «Я должен сообщить им, что их ребенок был убит на Ближнем Востоке, причем — непонятно ради чего он отдал там жизнь», — добавил он.

«Иногда настает время для того, чтобы воевать. Но бывает и время, когда нужно действовать умно, а не воевать», — подытожил Трамп.

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