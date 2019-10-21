300-футовая яхта «Спокойствие», когда-то принадлежавшая беглому финансисту Малайзии Лоу Таеку Джо, возвращается на рынок, передает «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Спустя всего шесть месяцев после того, как судно было куплено за $126 млн, яхтенная компания Camper & Nicholsons снова выставила его на продажу. Теперь запрашиваемая цена составляет $200 млн.

«Спокойствие», которое арендовала американская модель Кайли Дженнер для вечеринки по случаю своего 22-летия, включает тренажерный зал, бассейна, галереи, салона красоты и вертолетной площадки.

Отмечается, что неделя аренды судна стоит от €1,1 млн ($1,23 млн).

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