Серебряный призер Олимпиады в Рио по греко-римской борьбе Мигран Арутюнян накануне проиграл казахстанцу Жасулану Акимжану на турнире по смешанным единоборствам GFC 19: Krepost Selection 6 в Сочи. Информацию распространяет интернет-портал rusarminfo.ru.

В конце третьего раунда Арутюнян пропустил удар ногой с разворота в голову, и судья зафиксировал поражение спортсмена из Армении нокаутом. Этот бой стал для Арутюняна четвертым в MMA. До этого Мигран одержал три победы.

После боя в своей речи Мигран Арутюнян предупредил одного из болельщиков.

«Сегодня все получилось, кроме одного. Эй парень, дружище, твоя проблема сегодня будет выйти отсюда. По-моему ты поднимал руку на моего отца», — сказал Арутюнян.

После поединка в зале наступила напряженная атмосфера, между армянскими и казахскими фанатами началась потасовка. Диктор турнира призвал обе группы фанатов прекратить стычку, напомнив, что трансляция ведется в прямом эфире. В итоге потасовку удалось остановить.

Minval.az