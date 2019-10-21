Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет вести переговоры с силами самообороны сирийских курдов, которых считает террористами.

«Мы будем продолжать называть террористов террористами. Мы никогда не сидели за столом переговоров с террористической организацией… и не будем сидеть», — приводит РИА Новости его заявление в ходе выступления в Стамбуле.

По его словам, западные страны, осудившие военную операцию Анкары «Источник мира», показывают таким образом солидарность с «преступниками».

Minval.az