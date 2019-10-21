Жители сирийского города Камышлы бросают камни и помидоры в колонну американских военных автомобилей, покидающих Сирию. Таким образом местные жители отреагировали на решение Дональда Трампа о выводе войск с севера Сирии, передает РИА Новости.

Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около тысячи военных из Сирии.

Вашингтон начал выводить войска с северо-востока Сирии на прошлой неделе. Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира» против курдских отрядов. На прошлой неделе Вашингтон и Анкара договорились о приостановке боевых действий на 120 часов и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь арабской республики для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно.



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