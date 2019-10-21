Азербайджан в краткосрочной перспективе будет вносить вклад в миссию НАТО в Ираке, заявил начальник Управления по партнерству в штабе Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил Альянса в Европе (SHAPE) контр-адмирал Бюлент Туран.

«Азербайджан — активный партнер, который в свое время принимал участие в миротворческих операциях НАТО (KFOR) в Косово, а в настоящее время вносит вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Считаю, что в краткосрочной перспективе Азербайджан станет одной из стран, вносящих вклад в миссию НАТО в Ираке», — сказал Туран в интервью сайту министерства обороны Азербайджана.

Контр-адмирал подчеркнул, что Азербайджан является одним из самых активных партнеров в рамках сотрудничества с НАТО.

«Мы продолжаем видеть Азербайджан в качестве активного партнера в различных операциях НАТО, в том числе во внесении вклада в различные штабы НАТО в лице его офицеров, проходящих службу в Штабной Обязанности Партнерства, а также в рамках Программы оценки и обзора Концепции оперативных возможностей. Именно поэтому Азербайджан является важным и значимым партнером для НАТО»,- сказал он.

Туран добавил, что альянс считает возможным расширение сотрудничества с Баку по ряду направлений. «Я хотел бы подчеркнуть необходимость прогресса, особенно в сфере проведения учений и выполнения штабных обязанностей. Я думаю, что мы будем рассматривать не только эти сферы, но и перспективы развития в других возможных областях.

В то же время я хотел бы сказать, что профессионализм военнослужащих Азербайджанской Армии, который мы наблюдали в ходе нашего визита, свидетельствует об успехе и силе Вооруженных Сил Азербайджана.»,- отметил Туран.

Minval.az