Президент Турции Тайип Эрдоган пообещал в понедельник предпринять «необходимые шаги» по Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая намечена на 22 октября в Сочи. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал на проходящем в Стамбуле форуме, посвященном глобализации.

«[Операция ВС Турции «Источник мира»] была приостановлена на 120 часов, большая часть отведенного времени уже прошла. Завтра мы отправляемся в Россию. Мы обсудим этот процесс с господином Путиным, а после этого предпримем необходимые шаги», — сообщил Эрдоган без каких-либо уточнений. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV.

Minval.az