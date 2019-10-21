Такая деликатная проблема, как запах изо рта, не может не волновать. Почему он возникает и как от него избавиться? Врачи называют несколько причин. Причем не всегда они связаны с заболеваниями.

Плохая гигиена полости рта. Чистить зубы, как известно, нужно два раза в день. Причем не только зубы, но и язык, на котором тоже скапливаются бактерии, вызывающие неприятный запах. Важно также вовремя лечить кариес, ведь в полости забиваются остатки пищи, которые гниют. Неприятный запах изо рта возникает у больных пародонтозом. Заболевание десен трудно поддается лечению, но с ним надо бороться, ведь недуг приводит к выпадению зубов. Врач-пародонтолог назначит терапию.

Стрессы также часто становятся причиной неприятного запаха изо рта. Гормоны стресса кортизол, адреналин и норадреналин способствуют ускоренному росту патогенной микрофлоры, в том числе во рту.

Недостаточное употребление воды. Врачи рекомендуют пить два — два с половиной литра воды в день. Но многие забывают это делать, либо не любят воду. В таком случае организм выделяет мало слюны и размножаются бактерии, вызывающие запах. Сухость слизистой ротовой полости беспокоит и тех, кто держит рот открытым, например, из-за насморка, аденоидов, храпа во время сна.

Диеты. Если человек ограничивает себя в еде, делает длительные перерывы между приемами пищи, голодает, организм начинает сжигать жир. Это приводит к образованию веществ, вызывающих неприятный запах изо рта.

Курение очень сильно ухудшает запах изо рта, а также приводит к изменению цвета зубов, проблемам с легкими и сосудами. Лучше отказаться от вредной привычки.

Заболевания миндалин и пазух носа. Болезни слизистой носоглотки часто сопровождаются образованием гноя, что вызывает дурной запах изо рта. Такие недуги надо обязательно лечить, так как они грозят серьезными осложнениями. Например, гайморит в некоторых случаях может привести к опасному для жизни менингиту.

Проблемы с желудком. В таком случае, кроме запаха (обычно кислого), человека, как правило, время от времени беспокоят боль в животе, тошнота или отрыжка. Это может быть гастрит и даже язва желудка. Неприятный запах возникает и при дисбактериозе — нарушении микрофлоры кишечника.

У страдающих заболеваниями почек может появляться горьковатый запах изо рта. Если он напоминает ацетон, то у человека могут быть проблемы с поджелудочной железой.

При поражении слизистой грибком возникает белый или желтоватый налет на языке, а также плохой запах. Также человек может испытывать жжение, особенно во время употребления острой и кислой пищи.

Как избавиться от неприятного запаха

Чистить зубы и язык дважды в день. Использовать флосс для очистки межзубных промежутков.

Пить достаточно воды.

Отказаться или максимально ограничить употребление лука, чеснока, алкоголя и даже кофе.

Пользоваться специальным спреем для освежения дыхания, жевательной резинкой после еды.

Пройти обследование у врача и при необходимости начать лечение.

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