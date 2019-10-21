Европейский союз отложит процедуру выхода Великобритании до февраля, если ее премьер-министр Борис Джонсон не сможет заключить сделку на этой неделе.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

При этом отмечается, что Британия сможет выйти и раньше февраля (1 или 15 числа каждого месяца), если сделка будет утверждена до окончания отсрочки. Окончательное решение в альянсе не будет принято до тех пор, пока не станет окончательно ясно о договоренностях в британском парламенте на этой неделе. В случае появления более серьезных сложностей у Джонсона, таких как решение провести повторный референдум, отсрочка может продлиться до июня.

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