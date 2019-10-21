Два новых тайфуна движутся к берегам Японии, где еще не завершена ликвидация последствий наводнений и оползней, вызванных проливными дождями от предыдущего.

Как передает РИА Новости, такие данные публикует главное японское метеорологическое управление.

Двадцатый в этом сезоне тайфун «Нэогури», как ожидается, достигнет побережья к юго-западу и югу Токио утром 22 октября.

Скорость ветра в порывах достигнет 45 метров в секунду, в центре этого мощного тайфуна давление составляет 985 гектопаскалей (739 миллиметров ртутного столба).

Еще один тайфун «Буалой», 21-й по японской классификации, тоже идет с юга и достигнет восточного побережья Японии в ночь на 26 октября. Скорость ветра в порывах в зоне действия тайфуна может достигать 50 метров в секунду, давление в центре составит 970 гектопаскалей (727 миллиметров ртутного столба).

Minval.az