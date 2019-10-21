Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал в воскресенье Высший избирательный суд республики после подсчета 95% голосов.

Согласно этим данным, за Моралеса проголосовали 45,28%. Его основного соперника — экс-президента Карлоса Месу — поддержали 38,16% избирателей.

Третье место занимает кандидат от Христианско-демократической партии Чи Юн Чунг с 8,77% голосов.

​​По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Minval.az