Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о нейтрализации 765 террористов с начала операции в Сирии и пригрозил продолжить ее, если США по истечении 120 часов прекращения огня не выполнят своих обязательств по отводу сил вооруженных террористов YPG/PYD, передает РИА Новости.

«Если отход террористов не будет реализован, мы продолжим операцию, как только истекут 120 часов. Всего за девять дней мы нейтрализовали 765 террористов, освободив 500 квадратных километров от тирании террористической организации. Мы договорились не с террористической организацией, а с США, и возьмем под контроль зону безопасности», — сказал Эрдоган, выступая в городе Ризе.

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