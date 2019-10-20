Счастливый период в жизни Джима Керри длился недолго. СМИ сообщили о расставании 57-летнего актера с подругой — Джинджер Гонзага. Союз голливудской звезды с девушкой намного моложе обернулся для Джима провалом. Пара разорвала отношения, не прожив вместе и года.

Журналистам пока не удалось узнать, в чем причина разрыва Джима и Джинджер, но ходят слухи, что инициатором расставания стал Керри.

Издание «7Дней» отмечает, что их дебют на публике состоялся прошлой зимой. Керри привел молодую актрису на церемонию вручения премии «Золотой глобус». Тогда стало известно о том, что у Джима завязался первый серьезный роман с тех пор, как Катриона Уайт, его бывшая возлюбленная, трагически погибла. Многие, кстати, до сих пор винят его в причастности к смерти девушки. Говорили, что актер заразил избранницу венерическими заболеваниями, а потом бросил, что привело к её нервному срыву. Однако ему удалось отстоять свою честь и невиновность в суде.

Предполагалось, что новые отношения актера завязались на съемках сериала «Шучу», где у персонажей Джима и Джинджер была романтическая линия. А познакомились они чуть раньше — во время совместной работы над проектом «Умираю со смеху». Керри выступил в роли исполнительного продюсера сериала, а Гонзага сыграла одну из главных ролей.

В общем теперь Керри снова один. Актер пока никак не комментирует перемены в личной жизни, а поклонники разводят руками и недоумевают, почему ему так патологически не везет в любви?

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