Турция и Россия находятся в тесном взаимодействии по ситуации на северо-востоке Сирии, сообщает в воскресенье «Анадолу» со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

По его словам, на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и турецкого лидера Мевлюта Чавушоглу в Сочи будет обсуждаться тема вывода курдских формирований из приграничных районов.

«Мы планируем обсудить с российской стороной вывод террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны и Рабочая партия Курдистана — ИФ) из районов, прилегающих к границе с Турцией. Это относится также к Кобани и Манбиджу», — сказал глава турецкой дипломатии.

Согласно заявлению Чавушоглу, Турция рассчитывает на достижение с Россией договоренностей по итогам встречи глав государств.

«Мы обсудим этот вопрос с российской стороной и четко представим свою позицию. Надеемся на достижение договоренностей, как это было раньше по Идлибу и другим вопросам, касающимся Сирии», — заявил он.

Minval.az