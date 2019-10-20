Тысячи одетых в черное продемократических активистов вышли в воскресенье на очередной антиправительственный митинг в Гонконге.

Как передает ТАСС, он проходит на полуострове Коулун и пока носит мирный характер.

Участники акции собрались в популярном туристическом районе Чим Ша Цуй близ набережной и намерены проследовать к зданию вокзала Западный Коулун новой скоростной железной дороги в КНР. Там приняты усиленные меры безопасности: для пассажиров доступны всего два выхода, временно закрыта стоянка для всех автомобилей, включая такси. Вокруг вокзала установлены двухметровые пластиковые барьеры, наполненные водой.

Полиция не одобрила проведение марша по данному маршруту по соображениям безопасности, опасаясь массовых беспорядков. Однако активисты все равно вышли на улицы, ссылаясь на право проведения мирных демонстраций. Многие из них закрывают лица черными масками, несмотря на введенный властями запрет на их ношение. Некоторые манифестанты несут американские и британские флаги. В районе митинга закрыты две станции метро.

Minval.az