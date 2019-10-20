Орнелла Мути в свои 64 года даст фору 20-летним. Актриса еще с юности увлекается йогой, сейчас она может принимать самые невероятные асаны и закрутиться в любой узел.

Как пишет издание «7Дней», актриса утверждает, что именно йога помогает ей поддерживать себя в прекрасной форме. Благодаря практикам, она прорабатывает все связки и мышцы (включая, по уверениям звезды, интимные). «Йога помогла мне стать более раскованной и свободной, избавиться от стеснительности», — рассказывала актриса журналистам. Орнелла достаточно атлетична и стройна, плюс следить за питанием, она вегетарианка и не допускает для себя вольностей (например, давно исключила сладкое из рациона).

В недавнем интервью итальянской радиостанции Radio 2 Мути заявила, что стала бы отличной спортсменкой, а об актерстве даже и не мечтала. «Я просто пришла за компанию на пробы, но выбрали меня», — сказала актриса. Вот, как распорядилась судьба.

Сейчас Орнелла мало снимается и может позволить себе выбирать. В интервью все той же радиостанции, актриса сказала, что предпочитает театр кино, потому что спектакль дает возможность постепенно вжиться в образ, прочувствовать эмоции. Недавно звезде предложили принять участие в реалити-шоу «Большой брат», но она отказалась. «Я не собираюсь участвовать в этом наигранном цирке эмоций», — заявила Орнелла.

Сейчас Мути может позволить себе больше времени бывать с семьей – у нее трое взрослых детей (все занимаются творчеством) и трое внуков. Актриса прекрасно выглядит, и далеко не на 64. Итальянские издания утверждают, что это, благодаря очередной пластике (кстати, пристрастия к хирургии Мути не скрывает).

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