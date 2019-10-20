Американская колонна грузовиков въехала с территории Ирака в Сирию с целью эвакуации американских военных баз на севере страны, где Турция проводит операцию против курдских формирований, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправится в западный Ирак.

Как сообщает агентство, колонна транспортных грузовиков в сопровождении американских военных машин направилась из северной части Ирака в сторону сирийского города Камышли с целью «завершения процесса эвакуации американских военных баз» в Сирии.

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