В охваченной протестами столице Чили — городе Сантьяго — произошел крупный пожар в разграбленном супермаркете.

Мэр города Карла Рубилар заявила, что жертвами происшествия стали три человека, двое из которых сгорели заживо, сообщает агентство «Росбалт».

Еще один человек были доставлен в больницу с тяжелейшими ожогами, но врачи не смогли спасти его жизнь.

На фоне массовых протестов и беспорядков в нескольких провинциях Чили действует комендантский час с 22:00 до 07:00.

Напомним, протесты охватили страну 6 октября из-за повышения цен на транспорт, 18 октября они переросли в беспорядки. Власти ввели чрезвычайное положение, а позже отменили повышение тарифов.



Minval.az