В правящих кругах Ирака царит паника на фоне масштабных акций протеста мирных жителей страны.

Очередная волна антиправительственных протестов, намеченных на 25 октября — законное право иракцев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице влиятельного иракского богослова, лидера движения «Садр» Муктады ас-Садра в соцсетях, передает агентство «Анадолу».

«Вы решили провести акции 25 октября. Это ваше право. Политики и члены правительства в панике и стрессе на фоне вероятности народного восстания. Для снижения недовольства власти могут пойти на различные уловки, согласится на кадровые изменения, организовать выплату денежных средств части населения и тому подобное. Они готовятся даже к худшему сценарию и провели соответствующее совещание. Однако ничто не спасет их», — написал ас-Садр, обращаясь к соотечественникам.

Лидер движения выразил уверенность в том, что правительство не в состоянии бороться с коррупцией и проводить реформы.

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