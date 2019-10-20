Япония и Франция выразили готовность выделить Ирану кредит в размере $18,4 млрд. При этом Тегеран должен вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Предоставленные средства Токио и Париж предлагают использовать на закупку продовольственных товаров и необходимых для населения лекарств, передают российские «Новости».

Отмечается также, что гарантии по кредиту будут обеспечены за счёт нефти.

Таким образом Япония присоединилась к инициативе Франции, которая ранее уже предлагала Ирану $15 млрд в обмен на выполнение ядерной сделки. Тогда Иран отказался и потребовал увеличить сумму кредита, чтобы минимизировать потери от ужесточения санкций.

В свою очередь финансовое участие Токио вызвано желанием избежать негативной реакции Ирана на отправку двух кораблей сил самообороны Японии в Ормузский пролив.

Minval.az