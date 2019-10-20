Двое солдат и один мирный житель с индийской стороны и шестеро гражданских лиц из Пакистана погибли во время стрельбы в районе Тангдхар в Кашмире. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, еще трое индийских и восемь пакистанских мирных жителей получили ранения. По словам представителя индийской армии, Пакистан нарушил режим прекращения огня, действующий в регионе, в результате чего Индия была вынуждена предпринять ответные меры.

Глава администрации пакистанской зоны Кашмира Фарук Хайдер в свою очередь осудил убийства мирных жителей, назвав действия Индии «верхом жестокости».

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