Один турецкий военный погиб и еще один получил ранения при обстреле со стороны курдских боевиков в районе Телль-Абъяда на севере Сирии, говорится в сообщении Минобороны Турции.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

«Во время разведывательно-наблюдательной миссии в Телль-Абьяде 20 октября один наш товарищ по оружию был убит и еще один был ранен в результате огня, открытого террористами РПК / YPG (Рабочей партии Курдистана – сил самообороны сирийских курдов)», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Отмечается, что турецкие военные открыли ответный огонь. «Несмотря на соглашение с США о безопасной зоне, террористы РПК / YPG совершили 20 нападений», — говорится в сообщении.

Minval.az