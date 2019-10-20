Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.

Согласно сообщению телеканала Fox News, жертвой стала 20-летняя девушка. Сообщается, что инцидент произошел на парковке возле одного из баров Дублина.

Тем временем представители Макгрегора опровергли эту информацию, упомянув о том, что боец часто становится жертвой слухов. Обвинений против спортсмена пока не выдвинуто.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о том, что в отношении спортсмена ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах.

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