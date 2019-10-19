Российский вице-премьер, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов счел высокой вероятность заключения нового контракта на поставку Турции зенитно-ракетных комплексов.

«Я думаю, высокая вероятность», — сказал Борисов, отвечая на вопрос журналистов. «У них [Турции] опцион есть, они вправе реализовать его», — уточнил вице-премьер (цитата по РБК).

Задали Борисову вопрос и о возможности поставок Турции российских Су-35 и Су-57. Вице-премьер сообщил, что интерес президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС к этим истребителям был неподдельный. Борисов напомнил, что Анкара в итоге смогла отстоять покупку российских С-400, и допустил, что она сделает выбор в пользу российской боевой авиации.

Minval.az