Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что, если договоренность, достигнутая между Анкарой и Вашингтоном, не будет выполнена, турецкая армия возобновит свою операцию на северо-востоке Сирии. Такое заявление Эрдоган сделал в субботу, сообщает турецкий телеканал NTV.

Президент напомнил, что, согласно договоренности, в течение 120 часов террористы обязаны покинуть зону безопасности.

«Сегодня второй день [с момента вступления в силу договоренностей]. Во вторник вечером срок заканчивается», — сказал турецкий лидер. «Если договоренность не будет выполнена, по истечении 120 часов мы продолжим операцию и продолжим сносить террористам головы», — сказал Эрдоган.

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