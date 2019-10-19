Российская авиация осуществила масштабную атаку в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Masdar News .

Целью атаки стала авиабаза Тафтаназ, которую удерживали джихадисты группировки Хайят Тахрир Аль-Шам.

В соседней провинции Латакия, ВКС России совершили более десяти авиаударов по авиабазе Тафтаназ и ее окрестностях; это привело к уничтожению инфраструктуры и конвоя подкрепления, который должен был отправиться на фронт войны с сирийской армией.

Кроме ударов по авиабазе Тафтаназ, ВКС России также возобновили атаку на крепость джихадистов город Рекая, в котором якобы находится один из главных командных центров Хайят Тахрир Аль-Шам в южном Идлибе.

Minval.az