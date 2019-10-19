Спиральная галактика NGC 4380 выглядит подобно объекту из фантастического фильма, поскольку напоминает зияющий «портал в другое измерение». Соответствующую фотографию, сделанную космическим телескопом Hubble, опубликовало НАСА.

В сообщении американского космического агентства отмечается, что такая галактика «на самом деле довольно обычная». «Спиральные галактики типа NGC 4380 широко распространены во Вселенной», — пишет НАСА.

В августе 2017 года агентство опубликовало снимок галактики IC 1727, которую фактически разорвало на части взаимодействие с соседней NGC 672.

NGC 4380 расположена в созвездии Девы на расстоянии 15 мегапарсеков от Земли. Галактика была открыта в марте 1826 года британским астрономом Джоном Гершелем.

Minval.az