Франция и Евросоюз должны ввести санкции в отношении Анкары за проводимую ею военную операцию в Сирии вплоть до приостановления членства Турции в НАТО.

С таким призывом к французским властям выступила в совместном обращении группа из шести десятков депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента), в которую вошли представители восьми политических фракций. Текст их обращения опубликовала в субботу газета Le Figaro.

«Мы глубоко возмущены военным наступлением Турции в сирийском Курдистане, а также бездействием западных демократий перед лицом этой интервенции, грубо нарушающей нормы международного права и дестабилизирующей весь регион, и без того сильно страдавший ранее. Мы призываем Францию и Евросоюз начать немедленно действовать и принять все надлежащие меры», — говорится в обращении.

Среди этих мер депутаты указывают Франции и ЕС на необходимость «инициировать процесс приостановления членства Турции в НАТО, так как ее действия ставят под удар общую безопасность». Также французские парламентарии требуют «принять в отношении Турции экономические санкции, аналогичные тем, которые были приняты против России». Кроме того, настаивают депутаты, Парижу и Брюсселю следует добиваться «прекращения всех переговоров относительно вступления Турции в ЕС, которое теперь представляется маловероятным», а также «прекращения какой-либо финансовой помощи» этой стране.

Minval.az