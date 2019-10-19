Заброшенную американскую базу на северо-востоке Сирии в районе города Манбидж в деталях показали журналистам в сопровождении российской военной полиции. Соответствующий ролик опубликовала «Звезда».

«Судя по всему, военнослужащие США успели вывезти только оружие, боеприпасы и эвакуировать технику. Они даже не успели поджечь базу. Зато они, кажется, прекрасно понимали, кто придет им на смену. Здесь везде послания для россиян, не всегда цензурные, однако есть и те, которые мы можем показать», — говорится в репортаже телеканала.

В одном из строений базы журналистам показали, вероятно, командный центр, помещение которого защищено звукоизоляцией, а вход — кодовым замком. «Кроме этого, здесь внутри в этом помещении огромная гора сухпайков, а также разбитые мониторы и оргтехника — это вероятно сделали сами военнослужащие, чтобы сохранить какие-то секреты», — сообщает издание.

Согласно телеканалу, американцы оставили на станции практически все оборудование, в частности, вышки связи и трансформаторные будки, а в настоящее время база передана под контроль сирийских военных.

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