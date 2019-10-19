Лидер республиканцев в сенате Митчел Макконнелл прокомментировал вывод войск США из Сирии.

Об этом сообщает Washington Post.

Он назвал данное решение стратегической ошибкой, которая может поставить под угрозу безопасность страны.

Макконнелл отметил, что вывод американских войск «воодушевит врагов и ослабит важные альянсы».

Кроме того, представитель Республиканской партии напомнил о выводе войск из из Ирака во время президентского срока экс-главы США Барака Обамы, что, по его мнению, способствовало возникновению террористической группировки ИГ.

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