Министерство энергетики США отказалось предоставить конгрессменам документы, необходимые для расследования в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо представителя Минэнерго к главам трех комитетов палаты представителей.

По словам представителя министерства Мелиссы Бурнинсон, расследование не было авторизовано должным образом. Кроме того, речь идет о конфиденциальных сообщениях между представителями исполнительной ветви власти, поэтому запрошенные документы не могут быть предоставлены конгрессменам.

Она отметила, что в соответствии с решением Верховного суда США, у комитета палаты при расследовании не может быть тех же полномочий, что у палаты представителей в целом.

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