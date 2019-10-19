Российский художник Никас Сафронов заявил, что не смог бы нарисовать портрет Софии Ротару из-за её многочисленных пластических операций.

— С Софией Ротару я виделся лишь мельком, хотя когда-то давно и останавливался в Крыму в её отеле. Но рисовать её не смог бы — там с лицом большие проблемы… Когда я не вижу лица, когда всё изменено до неузнаваемости, очень тяжело работать, — сказал изданию «Дни.ру» Сафронов.

Художник отметил, что ему проще самому на картине убрать морщины и другие возрастные изменения, чем рисовать человека, лицо которого изменено пластикой.

— Конечно, можно было бы нарисовать Ротару по фотографии — той, какой она была когда-то. Но мне хочется показать характер человека, открыть его суть. В случае с Ротару, увы, это невозможно. Она потеряла свою сущность, — добавил он.

Minval.az