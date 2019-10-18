Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Пол Гаскойн признан невиновным по делу о домогательствах в поезде.

Как сообщает RT со ссылкой на The Guardian, 52-летний футболист был оправдан по обвинению в сексуальных домогательствах, но может быть привлечён к ответственности по статье о нападении.

Для Гаскойна, проходившего лечение от алкогольной зависимости, это не первый случай проблем с законом. В прошлом он был оштрафован за нападение на человека и нарушение общественного порядка, за преследование бывшей подруги. Кроме того, он устроил пьяную потасовку с клиентами одного из отелей в Лондоне.

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