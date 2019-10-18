Турция готова действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности в Сирии, несмотря на достигнутое с США соглашение. Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу президент республики Тайип Эрдоган на встрече с представителями иностранных СМИ.

«Зона безопасности в Сирии должна быть создана совместно с США, однако в случае необходимости Турция готова действовать в одиночку», — подчеркнул президент.

Эрдоган также выразил уверенность, что «Турции и США предстоит проделать немало работы после вывода террористов из зоны безопасности» в Сирии. По словам турецкого лидера, Анкара «безусловно не планирует до бесконечности вести борьбу с террористами» в соседней стране, поскольку «это обязанность сирийского режима [президента Сирии Башара Асада]».

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