Россия дала Турции гарантии того, что на севере Турции не будет каких-либо курдских формирований, которые Анкара считает террористическими, сообщил в пятницу в эфире британской телерадиокорпорации ВВС глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

«Россия также пообещала нам, что (подразделений) Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной самообороны (эти организации в Турции считают террористическими) не будет по ту сторону границы», — сказал он.

По его словам, «нам все равно, кто будет по ту сторону границы — Россия, (сирийский) режим или США».

«Наши ожидания ясны: не должно быть ни одного террориста на другой стороне границы», — заключил он.

Minval.az