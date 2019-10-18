Сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир — в пятницу впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В ходе выхода, который начался в 15:38 по Баку, американским астронавтам предстоит заменить вышедший из строя один из внешних энергоблоков на ферме станции. Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится, по меньшей мере, 6,5 часов.

NASA отметило, что с учетом нынешней миссии женщины за всю историю совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

Minval.az