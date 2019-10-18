Во время прошедших накануне в Анкаре переговоров Турция-США по операции «Источник мира» американская сторона находилась на постоянной связи с террористами YPG/PKK, обсуждая логистические вопросы, связанные с выводом отрядов боевиков из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, пишет Анадолу.

О деталях переговоров проинформировал журналистов высокопоставленный американский чиновник из делегации вице-президента США Майка Пенса.

По его словам, в ходе переговоров, прошедших в Президентском комплексе Анкары и длившихся более четырех часов, американская сторона запрашивала у YPG информацию о том, из каких именно районов террористы готовы вывести свои отряды.

Кроме того, американская сторона потребовала от PKK/YPG прекратить минометные обстрелы турецкой территории.

Комментируя слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что приостановку операции в Сирии нельзя считать режимом прекращения огня, американский чиновник сказал: «Приостановка боевых действий – это и есть прекращение огня, о чем свидетельствует достигнутая договоренность».

По его словам, члены американской делегации в ходе длительных переговоров поняли, что турецкая сторона готова прийти к соглашению, по одной реплике президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Эрдоган спросил, сколько времени продлится процесс вывода террористов YPG, что было воспринято нами в качестве сигнала», — сказал чиновник.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен и спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри прибыли в Анкару за день до вице-президента и госсекретаря с тем, чтобы представить турецкой стороне проект договоренности по северо-востоку Сирии.

Итоговый текст документа, оформившийся по итогам переговоров с турецкой стороной, был передан на рассмотрение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса. В итоге текст был вновь «откорректирован».

Чиновник отметил также, что в ходе переговоров в Анкаре турецкая сторона подняла вопрос гибели турецких солдат в ходе операции «Источник мира».

В ответ Пенс сказал, что в составе американской делегации находятся бывшие военные и выразил соболезнования Эрдогану, сказал собеседник СМИ.

Уже после вылета из Анкары вице-президент США начал звонить авторитетным политикам в Конгрессе США, в том числе демократам.

По его словам, на переговорах в Анкаре не обсуждалась тема письма, отправленного девятого октября президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге.

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