Турецкая военная операция на севере Сирии в настоящее время не ведется, перемирие соблюдается. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, передает Anadolu.

По его словам, договоренность о прекращении огня в силе, ни о каких боях речи быть не может. «Все это ложь и дезинформация», — подчеркнул глава государства.

Эрдоган добавил, что Анкара внимательно следит за реализацией договоренностей, и курды за пять дней должны покинуть обозначенную Турцией «зону безопасности». Он также добавил, что процесс проходит в тесной координации в США, ведутся переговоры на уровне делегаций.

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