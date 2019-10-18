Президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время предложил экс-президенту США Биллу Клинтону возглавить Союзное государство, об этом сам Лукашенко рассказал на встрече в Академии управления, передает БелТА.

Рассказывая о разработке нового закона о госслужбе, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хоть и опирается на новый опыт, но должна в первую очередь исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей, а приоритетов своей государственной политики.

Однажды в кулуарах международного саммита он встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном, который должен был вскоре покинуть свой пост.

«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел – он еще больше начал смеяться», – заявил Лукашенко.

Лукашенко тогда заметил, что не дай бог президенту США руководить в Беларуси или России.

«Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа — две большие разницы», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще.

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