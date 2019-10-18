Ракеты попали в здание мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, могут быть жертвы и раненые, сообщает РИА Новости.
Дата: 2019/10/18 15:43
Раздел: Мир
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