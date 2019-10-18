Ракеты попали в здание мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, могут быть жертвы и раненые, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Хаска Мина. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети. Согласно сообщению, погибли более 30 человек. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.