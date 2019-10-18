Ученые Медицинского колледжа Корейского университета выяснили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского общества кардиологов.

Исследователи проанализировали данные о 9 776 956 человек, у которых ранее не была диагностирована фибрилляция предсердий. Участники прошли общенациональную проверку здоровья в 2009 году и наблюдались до 2017 года.

Оказалось, что количество выпитых порций алкоголя в неделю коррелировало с риском фибрилляции предсердий независимо от пола и возраста. При этом редкое злоупотребление спиртными напитками не демонстрировало четкой связи с мерцательной аритмией. Вероятность фибрилляции предсердий увеличивалась на два процента с каждым дополнительным граммом употребляемого алкоголя в неделю.

Интересно, что полный отказ от алкоголя также способствовал более высокому риску сердечной недостаточности по сравнению с малопьющими. Однако исследователи подчеркивают, что защитный эффект небольшого количества спиртного должен быть подтвержден в дополнительных исследованиях. На данный момент не ясно, действительно ли он существует или является следствием неучтенных факторов.

Minval.az