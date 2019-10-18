Глава Министерства энергетики США Рик Перри, которого называли ответственным за неофициальную политику в отношении Украины, уходит в отставку.

Об этом заявил президент Дональд Трамп сообщил, сообщает Reuters.

Трамп сказал, что Перри уйдет с должности до конца года. «На самом деле я думал, что он может уйти чуть раньше. Но у него есть очень большие планы. Он будет очень успешным. У нас есть преемник на эту должность. Мы сообщим об этом позже», — отметил президент.

Сообщение об отставке появилось за день до срока, когда Перри должен был предоставить документы комитетам Палаты представителей, касающиеся расследования импичмента Трампа.

Тем временем издание The New York Times написало, что Перри сказал Трампу о намерении уйти в отставку.

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