36-летняя Мила Кунис до сих пор не может прийти в себя после скандальных заявлений Деми Мур в адрес Эштона Катчера, которые актриса сделала в своих мемуарах «На изнанку». Кунис не без оснований считает, что Мур опозорила Катчера перед всем миром. И теперь она настаивает на том, чтобы Эштон очистил свое имя.

Об этом стало известно от инсайдера, который поделился своей историей с англоязычным изданием Heat. Мила решила, что мужу просто необходимо дать интервью, в котором бы он опроверг обвинения Деми и изложил свою версию брака с Мур. Более того, Кунис предложила Катчеру свою помощь: она тоже хочет участвовать в этом интервью, чтобы рассказать о том, как Эштон страдает от коварного «удара» Деми.

Издание «7Дней» напоминает: в своих мемуарах Деми обвинила Эштона во всех грехах: она заявила о его постоянных изменах, о том, что он принуждал ее к сексу втроем, о том, что из-за него усилился ее алкоголизм и она потеряла ребенка, которого ждала от Катчера… Как считают друзья Эштона, ему стоило бы послушаться Милу и поступить так, как она предлагает. Однако пока Катчер непреклонен. Он решил хранить гордое молчание в отчет на все выпады. «Я хотел было ответить по-настоящим «ядовитым» постом… Но потом посмотрел сначала на мою дочь, потом на сына, потом на жену… И удалил сообщение!» — признался Эштон. Он решил, что спокойствие его семьи ему гораздо важнее и дороже.

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